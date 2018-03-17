اليوم.. معرض سكّة الفني 2018

يقام معرض سكة الفني السنوي لعرض أعمال مميّزة من شتى أنحاء العالم لفنانين مقيمين في دبي، لتشجيعهم على مشاركة مواهبهم مع المجتمع الواسع بما يعزز ثقافة الفن في دبي.

يتميّز موقع الفعاليّة بكونه وسط الأحياء التراثيّة والسياحيّة في دبي القديمة، في حي الفهيدي التاريخي.

يتضمّن أعمالاً لمواقع محددة، كما يشمل مجموعةً من الوسائط، بما فيها الأعمال الفنيّة السمعية والبصرية، والمبادرات متعددة الاختصاصات ، إضافة إلى العروض الموسيقية والفنون البصرية، مثل الرسم، والتصوير الفوتوغرافي والنحت.