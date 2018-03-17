زاكيروني يستدعي مسلم فايز لـ «الأبيض»

فيما تدور تكهنات باحتمالية غياب ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي – دبي، عن قائمة المنتخب، بعد خروجه مصاباً من مباراة فريقه ومستضيفه دبا الفجيرة أمس، ونزول وليد حسن بديلاً عنه في الشوط الأول من المباراة.

استدعى الإيطالي زاكيروني مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسلم فايز مدافع الجزيرة، إلى قائمة «الأبيض»، التي تتجمع غد، للسفر في الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية التي تقام من 22 إلى 25 الجاري، بمشاركة منتخبات تايلاند «المستضيف» وسلوفاكيا والجابون.

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