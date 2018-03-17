زاكيروني يستدعي مسلم فايز لـ «الأبيض»

بواسطة / بتاريخ 2018-03-17 في 8:36 ص /
sabq2-600x55313
استدعى الإيطالي زاكيروني مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسلم فايز مدافع الجزيرة، إلى قائمة «الأبيض»، التي تتجمع غد، للسفر في الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية التي تقام من 22 إلى 25 الجاري، بمشاركة منتخبات تايلاند «المستضيف» وسلوفاكيا والجابون.

فيما تدور تكهنات باحتمالية غياب ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي – دبي، عن قائمة المنتخب، بعد خروجه مصاباً من مباراة فريقه ومستضيفه دبا الفجيرة أمس، ونزول وليد حسن بديلاً عنه في الشوط الأول من المباراة.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: