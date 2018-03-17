الفيفا يكشف موعد الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2026

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة أن الإعلان الرسمي عن مستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 ، الذي يتنافس عليه كل من المغرب والتنظيم الثلاثي المشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سيكون في 13 يونيو المقبل، حسبما أشار موقع سبورت 360.

وأكد إنفانتينو خلال حضوره لاجتماع مجلس الاتحاد الدولي بالعاصمة الكولومبية بوجوتا “الملف الأول مشترك بين كندا والولايات المتحدة وكندا، بينما الثاني من المغرب. قدم المترشحان ملفهما اليوم بجميع التفاصيل”.

وأشار إنفانتينو إلى الموافقة على قواعد تصويت اختيار مقر المونديال المقبل، الأول بمشاركة 48 منتخبا، بينما ستتولى لجنة فنية متخصصة تقييم ملفي الترشح لتقرير إذا ما كانا يستوفيا الشروط الأدنى لتنظيم المحفل الكروي الأكبر في العالم.

وأوضح إنفانتينو “إذا استوفى الملفان الشروط الأدنى للترشح، سيتم قبولهما، وسيقرر الكونجرس في النهاية الفائز من خلال عملية التصويت”.

ويجب على البلد الفائز بهذا الشرف، أن يستوفي الشروط المتعلقة بالملاعب والبنية التحتية والأمان، فضلا عن المناخ وحماية حقوق الإنسان.

وأكد المسئول السويسري أنه سيتم الإعلان عن الأصوات عبر الموقع الرسمي عقب كونجرس الفيفا.