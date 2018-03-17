بلفاست.. المدينة التي تحولت إلى معارض مفتوحة

تحولت مدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية إلى ما يشبه المعارض المفتوحة، بفضل فنانو الشوارع الذين أعادوا تشكيل شوارع المدينة.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن الكثير من جدران المدينة تحولت إلى لوحات فنية وجداريات نفذها عدد من الفنانين بعد سماح السلطات لهم بالقيام بالرسم في الشوارع.

تبين الصحيفة أنه يكفي القيام بجولة على الأقدام في الشوارع لتكتشف الوجه الجديد لهذه المدينة، نتيجة فنانون الشوارع الذين شكلوا السبب في تزايد السياح القادمين للمدينة للإطلاع على هذه الجداريات الكبيرة.

وتضم هذه الجداريات الكثير من الأفكار، مثل إظهار المرأة الحديثة في أيرلندا الشمالية وكذلك عمال السفن في المدينة، وأسر الضحايا الذين سقطوا في حادث تيتانك، وكذلك الرجال المقنعون.