2.4 حالة طلاق في دبي لكل 1000 من المواطنين في سن الزواج

أعلن مركز دبي للإحصاء أن معدل الطلاق العام للإماراتيين خلال العام الماضي بلغ 2.4 حالة لكل 1000 من المواطنين القاطنين في الإمارة، ممن هم في سن الزواج، من مجمل الحالات التي يكون فيها الزوجان إماراتيين.

وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في محاكم دبي في الفترة ذاتها للمواطن المتزوج بمواطنة بلغت 377 شهادة طلاق خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، أعلن مركز دبي للإحصاء، وفقاً لأحدث البيانات الواردة إليه من دائرة محاكم دبي عن العام الماضي، أن معدل الطلاق العام بلغ 2.4 حالة لكل 1000 من المواطنين القاطنين في الإمارة، ممن هم في سن الزواج، من مجمل الحالات التي يكون فيها الزوجان مواطنين، ويرتفع المعدل إذا تم احتسابه لجميع شهادات طلاق المواطنين المسجلة في محاكم دبي، بغض النظر عن جنسية الطرف الآخر، سواء كان إماراتيا أو غير إماراتي، ليصل إلى 3.9 حالات لكل 1000 من المواطنين القاطنين في دبي، ممن هم في سن الزواج.

وأوضح المركز، أن معدل الطلاق العام هو عدد حالات الطلاق لكل 1000 من السكان ممن هم في سن الزواج، بغض النظر عن حالاتهم الاجتماعية، ولإسقاطها على فئة معينة من السكان، كالإماراتيين على سبيل المثال، فيتم احتساب عدد حالات الطلاق بين الإماراتيين لكل 1000 من السكان الإماراتيين، ممن هم في سن الزواج بمنتصف العام، بغض النظر عن حالاتهم الاجتماعية.

وكشف أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في محاكم دبي في الفترة ذاتها للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية بلغ 377 شهادة طلاق خلال العام الماضي، أما بالنسبة لإجمالي شهادات الطلاق المسجلة للزوج المواطن بزوجة غير إماراتية (الإماراتي من غير الإماراتية، والإماراتية من غير الإماراتي) فبلغت 236 شهادة طلاق خلال العام نفسه.

وبيّن أنه بالنسبة لمعدلات الزواج بين المواطنين لعام 2017 (زوج إماراتي وزوجة إماراتية) فبلغ معدل الزواج العام بين من هم في سن الزواج 6.7 حالات زواج لكل 1000 من الإماراتيين القاطنين في دبي، ممن هم في سن الزواج خلال العام الماضي، ويرتفع ليصل المعدل إلى 11.2 حالة لكل 1000 من الإماراتيين، إذا تم احتسابه لإجمالي عقود الزواج المسجلة للزوج الإماراتي بزوجة إماراتية أو غير إماراتية (الإماراتي من غير الإماراتية، والإماراتية من غير الإماراتي).

وأوضح أن معدل الزواج العام هو عدد حالات الزواج لكل 1000 من السكان، ممن هم في سن الزواج، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، ولإسقاطها على فئة معينة من السكان، كالإماراتيين على سبيل المثال، فيتم احتساب عدد حالات الزواج بين الإماراتيين لكل 1000 من السكان الإماراتيين، ممن هم في سن الزواج بمنتصف العام، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية.

وكشف أن عدد عقود الزواج المسجلة في محاكم دبي في خلال العام الماضي للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 1056 عقداً، أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج المسجلة للزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (الإماراتي من غير الإماراتية، والإماراتية من غير الإماراتي) فبلغ 701 عقد خلال العام ذاته.