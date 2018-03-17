«متحرش» يواجه ضحيته أمام «استئناف الظفرة»

وافقت محكمة استئناف الظفرة، برئاسة المستشار حسن اسماعيلي، على طلب متهم في قضية تحرش بمواجهة المجني عليها، نافياً كل ما ادعته في بلاغها الذي تقدمت به إلى الشرطة، فيما سجل دفاع المتهم اعتراضه على تأجيل القضية لمواجهة المجني عليها.

وكانت محكمة الظفرة الابتدائية قضت بحبس المتهم 3 أشهر، والإبعاد عن الدولة، بعد قضاء العقوبة، قبل أن يستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف، ويطالب ببراءته من الاتهام المسند إليه من النيابة العامة.

وكانت المجني عليها، آسيوية الجنسية، تقدمت ببلاغ إلى الشرطة اتهمت فيه المتهم، عربي الجنسية، بأنه حاول لمس يدها أثناء قيامه بعمله داخل منزلها، ما اعتبرته تحرشاً، فسارعت بتقديم بلاغ إلي الشرطة التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق بالواقعة، وقدمت المتهم للمحاكمة. وأوضح المتهم أمام محكمة الاستئناف أن حقيقة الواقعة مختلفة تماماً عن رواية المجني عليها، مؤكداً أنه ذهب إلى منزل المجني عليها للقيام بعمله، وفوجئ بطفلة صغيرة تندفع نحوه بقوة فحملها، خوفاً عليها من السقوط وسلمها إلى المجني عليها، ولكنه فوجئ بها تدعي أنه حاول لمس يدها عمداً، وهو ما لم يحدث نهائياً على حد قوله.

وأكد دفاع المتهم أن أوراق القضية كافة خلت من أي دليل مادي يشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة، وأن الاتهام مبني فقط على أقوال المجني عليها التي جاءت متناقضة، إذ ذكرت بمحضر الشرطة أنها لا تعلم لماذا لمس المتهم يدها، فيما ذكرت أمام النيابة العامة أنه كان ينوي ارتكاب الفاحشة معها.

وقد أرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل لمواجهة الطرفين.