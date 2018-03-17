محطات اتصالات على طول الساحل البحري للدولة قريباً

تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات البرية والبحرية والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، إنشاء محطات بحرية جديدة على طول الساحل البحري للدولة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للقطاع البحري، ولا سيما لآلاف الصيادين وغيرهم من متعاملي قطاع الاتصالات في المياه البحرية.

وأبلغت الهيئة «الرؤية» أن الجهات الاتحادية الثلاث تعكف حالياً على دراسة المسرح البحري للتغلب على نقص تغطية شبكات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمة.

وأكدت الهيئة أنها تنسق بشكل موازٍ مع المشغلين للعمل على تحسين مستوى التغطية في المناطق البحرية التي تعاني من ضعف قوة إشارة التغطية أو الإرسال.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للراغبين في الحصول على خدمات تغطية في أنحاء البحر بشكل ضروري الاشتراك في خدمة الثريا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية باعتبار ذلك حلاً بديلاً.

ولفتت إلى أن الأنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة بترخيص الوسائل البحرية في الدولة تشترط وجود جهاز لاسلكي على متن القارب أو السفينة لتأمين الاتصال بين القارب والجهات المعنية في الظروف العادية وحالات الكوارث، بحيث يغطي مدى اتصال الجهاز منطقة إبحار القارب أو السفينة.

ولفتت إلى أن الخرائط التفاعلية المنشورة على الموقع الرسمي لشركتي اتصالات ودو تظهر تغطية مساحة كبيرة من المياه الإقليمية للدولة بتغطية الجيل الثاني والثالث من خدمة الهاتف المتحرك.

وتطالب شريحة واسعة من الصيادين بتوسيع تغطية شبكات الاتصالات لمسافات أكثر في البحر حتى يمكنهم التواصل مع ذويهم بشكل اعتيادي أو أثناء المخاطر.

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي طالب الهيئة في أبريل 2016 بإجراء دراسة لقياس وتحسين التغطية البحرية وتقوية الإرسال في البحر.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن إجمالي عدد العاملين في قطاع الصيد في الدولة يصل إلى نحو 35 ألف شخص، ما بين مالك سفينة للصيد وبحار وصياد منهم نحو عشرة آلاف مواطن.