تحديث خريطة المسح الميداني لأصول التجميل الطبيعي والصناعي في أبوظبي وضواحيها

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع إعادة رسم خريطة البيانات الأساسية لأصول التجميل الطبيعي والصناعي لمدينة أبوظبي وضواحيها، بهدف تبسيط إجراءات وطرق الوصول إلى هذه الأصول والتعامل معها سواء على صعيد التنفيذ أو الصيانة والرعاية .

وضمن هذا الإطار عقد قطاع البنية التحتية وأصول البلدية ثلاث ورش عمل بالتعاون مع المقاولين لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والتعرف على خريطة التوزيعات الجديدة لمواقع التجميل الطبيعي والصناعي التابعة لبلدية مدينة أبوظبي .

واستهدفت هذه الورش شرح طريقة استخدام تطبيق المسح الميداني لأصول التجميل الطبيعي، حيث تم توضيح طريقة جمع البيانات، مشيرة أن التطبيق تم تصميمه بطريق مبسطة ودقيقة وعملية تمكن المقاولين من تحديد مواقع أصول التجميل الطبيعي وتحديد سماته، حيث تم تغذية البرنامج بالبيانات المطلوب جمعها من قبل مقاولي الصيانة التابعين للبلدية، ويتم الإشراف على البيانات التي تم إدخالها من قبل استشاريي عقود التشغيل والصيانة، كما تتم مراجعة البيانات التي تم جمعها من قبل فريق عمل إدارة الأصول في البلدية وإضافتها إلى مخططات البيانات المكانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد أساسية ومؤثرة في إدارة أصول التجميل الطبيعي.

وأوضحت البلدية أنها تعمل حاليا على استخدام التطبيق بشكل تجريبي، وجمع بيانات أصول التجميل الطبيعي من قبل مقاولي التشغيل والصيانة، وصولا إلى النتائج النهائية لهذه التجربة، ومعرفة مدى جدواها بهدف تطبيقها على نطاق واسع.