الخارجية الروسية تستدعي السفير البريطاني في موسكو

أعلنت الخارجية الروسية اليوم أنها استدعت السفير البريطاني في روسيا لوري بريستو، وذلك على خلفية الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو بتسميم ضابط استخبارات روسي سابق في بريطانيا.

وجاء استدعاء السفير وسط أزمة سياسة حادة بين البلدين، فجرتها لندن بعد ما وصفته بهجوم كيميائي استهدف العقيد السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سلزبوري جنوب بريطانيا في مطلع الشهر الحالي.

واتهم كبار المسؤولين البريطانيين روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وقرروا فرض عقوبات على موسكو، تتضمن ترحيل 23 دبلوماسيا روسيا في الأيام القريبة.