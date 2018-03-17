روسيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وتوقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستطرد أكثر من 20 دبلوماسيا بريطانيا ردا على إجراء مماثل اتخذته لندن بعد تسميم عميل روسي مزدوج سابق وابنته في بريطانيا، وأضافت الوزارة أنها علقت عمل المركز الثقافي البريطاني في البلاد.

وقالت الوزارة التي استدعت السفير البريطاني في روسيا، لوري بريستو، إن “23 من أعضاء الطاقم الدبلوماسي للسفارة البريطانية في موسكو أُعلنوا أشخاصا غير مرغوب فيهم وسيتم طردهم خلال أسبوع”. وأضافت الوزارة في بيان أنه “نظرا للوضع غير النظامي للمركز الثقافي البريطاني في روسيا، تم وقف نشاطاته”. وقالت الوزارة إن موسكو تسحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورج، بحسب وكالة سبوتنيك وحذرت الخارجية الروسية بريطانيا من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات “انتقامية” أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.

وجاءت الإجراءات الروسية ردا على قيام بريطانيا بطرد 23 شخصا دبلوماسيا روسيا، وأعطتهم مهلة مدتها أسبوعا لمغادرة البلاد، فضلا عن تعليق جميع الاتصالات الثنائية وسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف لزيارة المملكة، وتجميد الأصول الروسية، ردا على الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو بشأن تسميم ضابط روسي سابق في بريطانيا سيرغي سكريبال وابنته، وهو ما تنفته روسيا بشدة.