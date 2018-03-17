“الصحة” تدعو إلى التعاون وتسهيل عمل موظفي المسح الصحي

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن المسح الصحي الوطني المعتمد من منظمة الصحة العالمية، مستمر في تحقيق أهدافه بنجاح، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، منذ انطلاقه في 29 أكتوبر من العام الماضي، في جميع إمارات الدولة، تحت شعار “صحتي أولوية” بهدف تعزيز قاعدة البيانات الصحية من خلال جمع معلومات ميدانية ذات اعتمادية منهجية حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، لتطوير السياسات والاستراتيجيات وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الوزارة حرصها على تعزيز وعي المجتمع بأهمية المسح الصحي الوطني، والتفاعل مع جميع الاستفسارات التي تصل إلى اللجنة العليا للمسح أو تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أنها قامت وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتواصل مع بعض العائلات وتأكيد صحة هوية موظفي المسح الصحي، الذين يحملون بطاقـات تعريفية لا يمكن تزويرها وتحمل شريحة الكترونية ذكية وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية، وتحمل البطاقة شعار الوزارة والمسح الصحي، مع بطاقة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أو مركز الإحصاء بدبي، حتى يسهل التعرف عليهم .

وقامت الوزارة قبل انطلاق المسح الصحي الوطني، بحملة توعية عبر وسائل الإعلام والموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، وتوفير بريدالكتروني info.nhs@moh.gov.aeورقم موحد للرد على الاستفسارات (80011111)، لتوضيح كل مراحل المسح الصحي، وآلية عمل الفرق الميدانية، وإرسال رسائل نصية إلى العائلات المواطنة والمقيمة، التي حددتها العينة الإحصائية وتم اختيارها بناء على معايير دقيقة، بهدف جمع بيانات إحصائية دقيقة، تضمن تحديث نتائج المؤشرات الصحية الوطنية، للمساهمة في رسم السياسات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، لتحقيق أفضل النتائج وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال الاستناد إلى الحقائق الإحصائية وأدوات التحليل الذكية.

سهولة التأكد من صحة هوية موظفي المسح الصحي

ولفتت إلى إمكانية التأكد من هوية موظفي المسح الصحي من خلال الزي الرسمي المخصص الذي يرتديه الموظفين مع وسم شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشعار المسح الصحي. كما أوضحت الوزارة بهذا الخصوص أنه يمكن للجمهور في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية، التأكد من حمل الموظف بطاقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبطاقة أخرى صادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ويمكن مطابقة الصورة والمعلومات الواردة في البطاقتين مع بطاقة الهوية التي يحملها موظف المسح الصحي.

وبالنسبة للجمهور في إمارة دبي، يمكن التأكد من موظفي المسح الصحي من خلال حملهم لبطاقتين، الأولى صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والأخرى من مركزالإحصاء بدبي، ومطابقتهما مع بطاقة الهوية التي يحملها موظفي المسح الصحي وعليها الصورة الشخصية.

تعاون ووعي المجتمع يسهم في نجاح المسح الصحي

وتدعو وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع العائلات المواطنة والمقيمة، التي تم اختيارها بعناية في عينة المسح الصحي، إلى التعاون والمساهمة في تسهيل عمل الفريق الميداني، المكون من 150 باحثاً وإحصائياً مرخصاً ومعتمداً من الجهات المختصة، ويعمل تحت إشراف لجنة عليا تضم ممثلي كل الجهات المعنية، لإنجاح حملة المسح الصحي الوطني المدعوم من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والجهات الحكومية المعنية، من خلال تعبئة الاستبيانات الالكترونية. علماً أن جميع المعلومات الشخصية تبقى سرية للغاية، وستستخدم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع فقط، لضمان الوصول إلى بيانات إحصائية دقيقة عن صحة المجتمع ولاسيما الأمراض المزمنة، حتى تستطيع الوزارة تحديث المؤشرات الصحية الوطنية وضع خطط صحية على أسس علمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية2021، لبناء نظام صحي بمعايير عالمية.

فحوصات للدم و الدهون والهيموجلوبين وفق عينة عشوائية ذكية

وأوضحت الوزارة، أن المسح الصحي الوطني يستهدف البالغين ممن أتموا سن الثامنة عشرة، والنساء المتزوجات والأطفال ممن هم تحت سن خمس سنوات، وكبار السن ممن أتموا سن 60 ويشمل جمع البيانات وإجراءات فحوصات للدم مثل الجلوكوز في الدم أثناء الصيام (FBG) ونسبة HbA1c وقياس الدهون في الدم والدهون الثلاثية والكولسترول HDL ومستويات الهيموجلوبين وضغط الدم والطول والوزن والخصر. وقد تم اختيار العينات وتصميمها عشوائياً من قبل خبراء من الهيئة الاتحادبية للتنافسية والإحصاء بنسبة (40% مواطنين و 60% مقيمين) من خلال 10000 عشرة آلاف أسرة في كل الإمارت العربية المتحدة.