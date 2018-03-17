“مليون مبرمج عربي” تتلقى أكثر من 1.1 مليون طلب مشاركة من جميع الدول العربية

تلقت مبادرة “مليون مبرمج عربي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أكثر من 1.1 مليون طلب مشاركة من جميع الدول العربية.

وتهدف مبادرة “مليون مبرمج عربي” التي أطلقت في أكتوبر الماضي كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى مواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها لتمكين جيل من المبرمجين العرب وتطوير كفاءاتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة المتطلبات المستقبلية، وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من توظيف مهاراتهم وتوجيهها ما يخدم الاحتياجات المستقبلية ويسهم في تطوير اقتصاد المستقبل.

وتنسجم مبادرة “مليون مبرمج عربي” مع رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المساهمة بفاعلية في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتهم، وتركز على الارتقاء بخبرات الشباب في المنطقة وتحفيز الابتكار وصناعة التغيير الإيجابي وغرس الأمل وسط التحديات التي تواجهها المنطقة من عدم استقرار أو تفاقم البطالة وتدني نسبة المعرفة بعلوم وتكنولوجيا المستقبل.

ويعكس الاقبال الكبير وعي الشباب العربي في المنطقة والعالم ويظهر رغبتهم في التزود بالمعرفة وحرصهم على تطوير خبراتهم بالاستفادة من هذه الفرصة للارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع المستقبل وتقنياته وأدواته والقيام بدور رئيسي في القطاعات الاقتصادية المهمة وأبرزها التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

ويتم تنفيذ “مبادرة مليون مبرمج عربي” بالتعاون مع “مؤسسة حسين سجواني -داماك الخيرية”، وتشمل ثلاث مراحل، ويتم التسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني www.arabcoders.ae.