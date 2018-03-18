الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، قد تكون ركامية على الجبال الشرقية بعد الظهر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر والمناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للأتربة أحياناً.

حركة الرياح

شمالية غربية /20 – 36 كم/ساعة بوجه عام ، تصل 45 كم / ساعة على البحر والمناطق المكشوفة .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الى مضطرب الموج في بحر عمان يوم الاثنين ، يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان يوم الثلاثاء