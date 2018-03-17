العبادي: لسنا مع الأغلبية السياسية التي تستبعد الآخر

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، السبت، إنه ليس مع تشكيل الأكثرية السياسية في المرحلة القادمة، والتي تستبعد الآخر، داعيا المرشحين للانتخابات الى توقيع ميثاق شرف يلتزم خلاله المرشحون بنزاهة الانتخابات.

كلام العبادي جاء خلال كلمة له بمناسبة يوم الشهيد “نحن لسنا مع الاكثرية السياسية التي تريد ان تستبعد الاخر، فالعراقيون جميعا متساوون بالحقوق والواجبات”، داعيا المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الـ12 من آيار/مايو المقبل الى “التوقيع على ميثاق شرف يقضي بالمحافظة على نزاهة الانتخابات”.

ويأتي موقف العبادي بعد اقل من شهر على تبني رئيس إئتلاف دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي تشكيل الاغلبية السياسية لإدارة البلاد في المرحلة القادمة.

واضاف العبادي أن “العراق ليس مع سياسية المحاور، ولن ننحاز الى اي محور في المنطقة، ولن نقف ضد اي دولة، الا اذا كان ذلك ضد العراق”، مشيرا الى انه “اذا كانت دولة تتصور انها تستطيع ان تحقق مصالحها بقهر الاخرين فهذا تصور خاطئ”.

وتابع العبادي ان “الصراعات في المنطقة انتجت جماعات ارهابية”، مؤكدا ان “بلاده بدأت بحوارات مع دول المنطقة للاتفاق على مشروع يقضي بإجتثاث فكر تنظيم داعش الارهابي”.

وفي الملف الأمني، أكد العبادي ان “العمليات العسكرية وعمليات التطهير لن تتوقف في مختلف المناطق حتى القضاء على خلايا تنظيم داعش”، محذرا من ان “التنظيم لشن هجمات تستهدف المدنيين، ويوميا تكشف القوات الامنية عن مخططاته الارهابية”.

وأعلنت القوات العراقية، في ديسمبر الماضي، استعادتها كافة الأراضي التي سيطر عليها “داعش” في صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال بإمكانه شن هجمات عنيفة عبر خلايا نائمة منتشرة في أرجاء البلاد.