ماليزيا: أزمة الروهنغيا قد تتطور لتصبح تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، اليوم السبت، إن أزمة الروهنغيا لم تعد قضية محلية قاصرة على ميانمار وحدها.

تصريحات “عبد الرزاق” جاءت على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، انطلق اليوم في العاصمة الأسترالية سيدني، بمشاركة زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وأضاف عبد الرزاق بالقول “لا ينبغي النظر إلى قضية الروهنغيا من منطلق إنساني فحسب، لأنها يمكن أن تتطور لتصبح تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة”.

وأوضح أن “آلاف الروهنغيا الذين فروا يائسين لا يرون أملا في المستقبل، ويمكن أن يصبحوا فريسة للتطرف من جانب تنظيم داعش”.

كما شدد على أن بلاده من هذا المنطلق “مستعدة للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية”.

وقبيل انعقاد قمة “آسيان”، شهدت عدد من المدن الأسترالية صباح اليوم، مظاهرات احتجاجية، لمطالبة قادة دول الرابطة بالضغط على حكومة ميانمار لمعالجة أزمة الروهنغيا، وفق الوكالة الأمريكية.

ورفع المتظاهرون لافتات احتجاجية ضد ميانمار وأخرى تصور “سو تشي”، على أنها “هتلر”، زعيم ألمانيا النازية.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد فر 688 ألفاً من المسلمين الروهنغيا من إقليم “أراكان” غربي ميانمار، إلى بنغلاديش المجاورة خلال الفترة الممتدة بين 25 أغسطس/آب 2017 و27 يناير/كانون الثاني 2018، على وقع هجمات تشنها قوات من الجيش الميانماري وميليشيات بوذية متطرفة، ووصفتها منظمات دولية بأنها “حملة تطهير عرقي”.

وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، في ذات الفترة، حسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية.