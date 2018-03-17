زيدان يكشف حقيقية حزن بيل

تحدث المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، عن الروح المعنوية للاعبه غاريث بيل الذي اضطر لمشاهدة مباريات مهمة من مقاعد البدلاء، مثل مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد أن الجناح الويلزي ليس حزيناً.

وفي مؤتمره الصحافي اليوم السبت، عشية مواجهة جيرونا غداً الأحد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورداً على سؤاله عما إذا كان بيل يشعر بالحزن لعدم مشاركته في عبور فريقه لربع نهائي “التشامبيونز ليغ”، قال زيدان: “بيل ليس حزيناً.. سعيد بوجوده في النادي وأظهر ذلك، إنه لاعب مهم للفريق”.

وعن مواجهة جيرونا، أكد المدرب الفرنسي أنه في “الليغا” لا توجد فرق صغيرة، مؤكداً أن كل الفرق جيدة جداً، وتلعب كرة قدم جيدة”.

وأضاف: “جيرونا يقدم موسماً رائعاً ورأينا ما يقدمه، نحن ننظر للخصم، لكن الأهم هو ما سنقدمه نحن على أرض الملعب، عملنا بشكل جيد جداً هذا الأسبوع ومتحمسون للعب”.