اتحاد الكرة يثمن دعم هزاع بن زايد

ثمّن اتحاد كرة القدم الدعم المستمر والمتواصل الذي يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، للرياضة الإماراتية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، لما له من أثر إيجابي في التطور الذي تشهده الكرة الإماراتية على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية والبنى التحتية للملاعب، إلى جانب استضافة الدولة للعديد من الأحداث الكروية المهمة، منها بطولة كأس العالم للأندية، فضلاً عن البطولات المقبلة، والتي أهمها، نهائيات كأس آسيا التي تحتضنها البلاد مطلع العام المقبل.

وأكد مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم، أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان يحفزنا على العمل والعطاء والمبادرة ويدفعنا للتطوير، وأن توجيهات سموه دائماً ما تدفعنا لتحسين آلية العمل في جميع الأمور، خاصة المنتخبات الوطنية، مشدداً على أن توجيهات سموه تعد نهجاً لمجلس إدارة الاتحاد.