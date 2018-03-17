شاهد بالصور | باتاجونيا .. الجبال الملونة في نهاية الأرض

في أقصى جنوب الأرجنتين بأمريكا اللاتينية تقع أغرب المناطق في القارة، وهي منطقة باتاجونيا المعروفة بجبالها الملونة ومناخها الساحر وحتى أضوائها الشمالية المميزة.

ورصد المصور دورو أوبريسان في مجموعة من الصور المذهلة في هذه المنطقة التي تعرف بأنها نهاية الأرض، والتي تظهر جبال ذات ألوان بديعة، وانتشار الجليد الذي يخضب ألوان الأشجار البرتقالية اللون وكذلك الصخور السوداء، مما يعطي المنطقة جمالا استثنائيا، بحسب ما نقل موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير.

يوضح الموقع أن باتاجونيا هي منطقة ذات كثافة سكانية مختلفة توجد في النهاية القصوى لأمريكا اللاتينية، وتتقاسم تشيلي والأرجنتين السيطرة عليها، وتضم المنطقة الجزء الجنوبي من جبال الأنديز وكذلك الصحاري والمراعي الطبيعية ومنخفضات البامبا الشهيرة التي تمثل ذخرا بالحياة الفطرية والحيوانات مثل ثعلب البامبا وأيل البامبا.

أحد جماليات هذه المنطقة هو أيضا نهري كولورادو وبارانكاس الذين يمران من جبال الأنديز في هذه المنطقة، بالإضافة إلى “أرخبيل النار” المعروفة بظاهرة الشفق القطبي الذي يعطيها منظر وكأن نيران ترى في الليل.

تتميز منطقة باتاجونيا، بحسب ما يشرح المصور، بألوانها المتنوعة والكثيفة المنتشرة في كل مكان حتى في السماء تظهر أضواء السماء، مما يجعل الزائر وكأنه وسط حلم.

وتعرف المنطقة ايضا بأشجار “لنجا الضخمة” المعروفة بأوراقها الكبيرة وذات الألوان الكثيرة.