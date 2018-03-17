سامسونج تجلب شخصيات ديزني لميزة AR Emoji

بالتزامن مع بدء طرح هواتف سامسونج الجديدة جالكسي S9 و S9 بلس في الاسواق حصلت ميزة AR Emoji الموجودة في الهاتفين المذكورة على إضافة قد تكون مهمة لبعض الاشخاص.

أولاً يجب ان نوضح أن ميزة AR Emoji من خلالها يمكنك تحويل شكلك الحقيقي إلى رسم كرتوني مع إمكانية التحكم بلون البشرة و الشعر والعين والملابس لتقوم هذه الشخصية الكرتونية في النهاية بمحاكاة حركاتك.

سامسونج أعلنت في المؤتمر انها ستضيف شخصيات ديزني مثل ميكي ماوس و ميني ماوس لهذه الميزة ليصبح بإمكانك استخدامها لمحاكاة حركاتك وهذا ماحدث بالامس .

إذا كنت من ملاك هاتف جالكسي S9 او S9 بلس يمكنك تحديث ميزة AR Emoji من داخل تطبيق الكاميرا والبدء في استخدامها مباشرة حيث تعد سامسونج بالمزيد من الشخصيات مثل The Incredibles و Zootopia و Frozen قريباً.