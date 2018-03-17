“دبي للقرآن” ترعى “مسابقة موسكو” تحت مسمى “دورة زايد”

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمناسبة “عام زايد” خلال مؤتمر صحفي بمقرها بمنطقة الممزر عن تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم تتمثل في تقديم رعاية مالية قدرها 500 ألف درهم لمسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة المقرر أقامتها نوفمبر القادم.

ونصت مذكرة التفاهم على تسمية الدورة 19 من المسابقة بـ”دورة زايد الخير” ووضع شعار عام زايد وشعار جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على كافة الإعلانات والدعايات والمراسلات والمطبوعات وعلى منصة المسابقة وديكورات الحفل الختامي.

وأشاد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالدور الكبير لجائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم في نشر تعاليم الاسلام السمحة وتحفيظ القرآن الكريم ورعاية الحفاظ خاصة انها تعتبر من المسابقات المتميزة على المستوى الأوروبي.

واضاف أن المسابقة يشارك فيها عدد كبير من مختلف دول العالم ..مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية وأيضا العلاقات التي تربط الجائزة مع جائزة موسكو وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والحرص على تبادل المشاركة في المسابقة الدولية التي ينظمها الطرفان في كل عام.

وتحدث في المؤتمر الصحفي سماحة الدكتور روشان عباسوف النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية قائلا ان جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم التي تقام في شهر أكتوبر القادم تحظى باهتمام وبدعم ورعاية وزارة الخارجية الروسية وحكومة مدينة موسكو ويحضر فعالياتها عدد كبير من المسؤولين المحليين وممثلي السلك الدبلوماسي والشخصيات الإسلامية البارزة من روسيا وخارجها كما تحظى باهتمام إعلامي ومتابعة من كافة الأوساط العلمية والجهات المختصة المحلية والعالمية وتقام على هامشها معارض القرآن الكريم والمخطوطات والكتب والازياء الإسلامية.

وعدد سماحته مأثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في مجال العمل القرآني وذلك من خلال تأسيسه ورعايته المئات من مراكز تحفيظ القرآن حول العالم التي أصبحت فيما بعد منارات تربوية إيمانية واستمر فيضه وعطاؤه في ظل قيادة صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وإخوانهما حكام الإمارات.

وأعرب عن فخره واعتزازه بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي استحضارا للمكانة الكبيرة للشيخ زايد وما تحلى به من قيم وطنية وقومية وإنسانية مما يوجب علينا السعي لنشرها والتعريف بها للناشئة والشباب.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي عرض فيلم وثائقي تعريفي عن جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم والتطور الذي صاحبها منذ تأسيسها في العام 1999.

وحضر المؤتمر الصحفي إلى جانب العديد من وسائل الإعلام والصحف المحلية الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة للجائزة والسيد عبدالرحيم حسين أهلي رئيس وحدة الشؤون المالية والإدارية والوفد الروسي المرافق.