اليابان تطلب من أمريكا مناقشة قضية اختطافات مواطنيها في قمتها مع كوريا الشمالية

بواسطة / بتاريخ 2018-03-17 في 8:36 م /
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طلبت اليابان من الولايات المتحدة تسوية قضية اختطافات مواطنيها في يد كوريا الشمالية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين بحيث يتم ذلك قبل تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الياباني تارو كونو مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن يوم امس الجمعة.

وشدد كونو على أن اليابان، إلى جانب الضغط على كوريا الشمالية بشأن برامجها النووية والصاروخية، تسعى لتسوية قضية اختطافات مواطنيها على يد كوريا الشمالية

وطلب من الولايات المتحدة التطرق إلى قضية الاختطافات أثناء القمة المحتملة مع كوريا الشمالية التي قد تعقد في غضون مايو. واتفق كونو وبينس على التعاون عن كثب لتسوية المسألة.

وفي محادثاته مع نائب وزير الخارجية جون ساليفان، قال كونو إن كوريا الشمالية خرقت وعدها مرتين بخصوص التخلي عن السلاح النووي.

وأكد كونو و ساليفان على أن اليابان والولايات المتحدة ستواصلان التعاون عن كثب للإبقاء على الضغوط والعقوبات على كوريا الشمالية حتى تتخذ خطوات شاملة وقابلة للتحقق منها ولا رجعة فيها نحو التخلي عن السلاح النووي.

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