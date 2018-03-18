18/3/2018
محليات
«العلاج بالأكسجين» إنجاز جديد لمشفى الزهراء
تقنيات علاجية جديدة لأمراض الأنف والأذن في مستشفى العين
60 دقيقة لإنجاز دخول الشحنات الغذائية بمنفذ الغويفات
سحب تشغيلات منتج من الأسواق في أبوظبي
افتتاح الطرق الرئيسة لـ «شاطئ الشارقة» بالاتجاهين مايو المقبل
شرطة أبوظبي: الآباء مسؤولون قانوناً عن قيادة أبنائهم الأحداث المركبات
الانتهاء من جسر «البديع» خلال الربع الثالث من العام الجاري
مشاريع بنية تحتية وطرق في المقطع بـ 112 مليوناً
قانون الموارد البشرية لحكومة دبي المحدث خلال العام الجاري
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قضايا
إلزام مصنع ووكيل سيارات بتعويض خليجي 100 ألف درهم
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تقارير
3816 حالة سرطان في الإمارات
10 سنوات خدمة اعتبارية يحق للمرأة شراؤها و 5 للرجل
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الاقتصاد
متعاملون يطالبون بالرقابة على تذاكر السفر
هيئة الاتصالات: تسجيل أسماء النطاق على أساس أولوية التقدم بالطلب
«ريرا»: تفعيل حساب الضمان للوسطاء العقاريين لحماية حقوق جميع الأطراف
«دبي المالي العالمي»: تأجير 84% من مساحات «ذا إكستشينج»
«الأوراق المالية» تعتمد قراراً بتنظيم «الإيداع المركزي»
«أراضي دبي» تناقش مشروع قانون الإيجارات الجديد
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الفعاليات
معرض المختبرات العربية
تيد اكس جس توك: الفضاء
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الرياضة
الرمادي: الغيابات المؤثرة وراء خسارة عجمان امام الشارقة
اليماحي: قرارات «الفيديو» في لقاء الوحدة والصقور متطابقة مع الصافرة
البخيت: الحظ وقف ضدنا في لقاء شباب الأهلي
النصر يطالب بإلغاء المحترف الأجنبي ومكافآت مالية للأبطال
:أنديتنا لا تستحق أربعة مقاعد في آسيا 71%
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فعاليات رياضية
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي 20:30 تشيلسي ربع النهائي
الدوري الإسباني
برشلونة 19:15 أتلتيك بيلباو
فياريال 21:30 أتلتيكو مدريد
ريال مدريد 23:45 جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا 15:30 انتر ميلان
ميلان 18:00 كييفو فيرونا
الدوري الألماني
لايبزيج 21:00 بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
نيس 16:00 باريس سان جيرمان
دوري أبطال أفريقيا
بلاتو يونايتد – نيجيريا 17:00 النجم الساحلي – تونس
فيتا كلوب – جمهورية الكونجو 17:30 الدفاع الحسني الجديدي – المغرب
الترجي الرياضي – تونس 19:00 غور ماهيا – كينيا
وفاق رياضي سطيف – الجزائر 22:00 ادوانا ستارز – غانا
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تقنيات
تعرف على الساعات الذكية التي سوف تحصل على تحديث نظام Wear OS
Spotify يختبر ميزة البحث الصوتي في تطبيقه
شاومي تطلق نسخة مطورة من Redmi Note 5 مع كاميرا بتقنيات الذكاء الصناعي
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منوعات
فيديو.. مطاردة ديناميكية بعيون سائق سيارة الشرطة!
فيديو.. لانقطاع الكهرباء عنه.. «تلفريك» يقذف ركابه فى الهواء
فيديو.. الحريق يحول متحف الشمع بروسيا إلى «بيت الرعب»
فيديو.. «درس ليك وعبرة لغيرك».. عقاب «هندى» لتمساح ضخم اقتحم قرية صغيرة
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