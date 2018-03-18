فندق عائم في اليابان!
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-03-18 في 8:22 ص /
افتتح في مدينة ناغازاكي اليابانية فندق فريد من نوعه على شكل كرات عائمة تبحر أثناء الليل ما يسمح للزوار بالاستمتاع بجمال السماء الليلي عبر السقف الشفاف.
ويذكر أن تصميم الفندق يجعله آمنا تماما حتى في حال وقوع التسونامي.
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