فندق عائم في اليابان!

بواسطة / بتاريخ 2018-03-18 في 8:22 ص /
sabq2-600x55313

افتتح في مدينة ناغازاكي اليابانية فندق فريد من نوعه على شكل كرات عائمة تبحر أثناء الليل ما يسمح للزوار بالاستمتاع بجمال السماء الليلي عبر السقف الشفاف.

ويذكر أن تصميم الفندق يجعله آمنا تماما حتى في حال وقوع التسونامي.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: