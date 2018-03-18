إل جي ستعود لشاشات LCD في هاتفها الرائد القادم LG G7

في ظل إستمرار خسائر قسم الهاتف المحمول في شركة إل جي من المرجح ان تتراجع الشركة عن إستخدام شاشات OLED في هاتفها الرئيسي القادم LGG7 وذلك بحسب تقرير جديد من theinvestor.

التقرير يشير إلى عودة الشركة لشاشات LCD الأقل ثمناً من الاوليد حيث استطاعت الشركة الكورية إنتاج شاشات أوليد أقوى سطوعاً مع إستهلاك طاقة أقل بنسبة 35% عن شاشات LCD المنتشرة.

ال جي نفسها تعرف ان التحوّل إلى شاشات أوليد سيتم عاجلاً أم آجلاً لأنها أقل حجماً وأقل استهلاكاً للطاقة وقامت بذلك بالفعل في هاتف V30 ولكنها الان ترى أنه لاداعي للإسراع في التحوّل إلى أوليد طالما LCD تؤدي بشكل جيد وستساعد على خفض تكاليف الإنتاج .