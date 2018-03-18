رسمياً.. تسليم استاد آل مكتوم في أكتوبر المقبل

قال المدير التنفيذي لنادي النصر محمد الغيثي، إن عملية الانتهاء من تجديد استاد آل مكتوم بنادي النصر وتسليمه إلى الاتحاد الآسيوي ستتم في أكتوبر المقبل، بحسب الموعد المحدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي يبحث إقامة مباراة دولية ودية في افتتاح الملعب الجديد كنوع من التسويق للاستاد قبل انطلاق كأس آسيا 2019 بالإمارات، خصوصاً بعد عرض الموضوع على الاتحاد الآسيوي الذي لم يُبد اعتراضه على الفكرة.

وقال الغيثي لـ«الإمارات اليوم»: يوجد حركة وعمل متواصلان من أجل الانتهاء في الوقت المحدد وتسليم الملعب إلى الاتحاد الآسيوي في موعده، الملعب الجديد سيكون تحفة معمارية، ومجهز بأفضل تقنيات الضوء والاستقبال، كما ستكون سعته 15 ألف مشجع، وهو سيكون الملعب الأول في دبي من أجل إقامة المباريات الكبرى والدولية وتجمعات المنتخب ومبارياته.

وأضاف: «نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، على دعمه المستمر واهتمامه بالنادي، كما نشكر مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي على إنجاز هذه التحفة المعمارية، وقد تم وضع بعض التعديلات البسيطة على مجسم الملعب ليظهر بهذا الشكل الرائع، وسيستلم النادي ملعبه عقب انتهاء البطولة الآسيوية في فبراير المقبل».