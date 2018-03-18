اليوم.. معرض الظفرة للكتاب

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أول دورة من فعاليات معرض الظفرة للكتاب في الفترة من 18 ولغاية 21 مارس في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

يقدم المعرض لجمهور منطقة الظفرة مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية التي تستهدف تشجيع ثقافة القراءة. وسيضم المعرض أكثر من 20 ناشراً وموزعاً محلياً تحت سقف واحد، ليقدموا للجمهور والمعنيين بقطاع النشر مجموعة متنوعة من الكتب وأحدث الإصدارات المتميزة التي تهم القارئ في كل مجالات الحياة.

كما ويعنى معرض الظفرة للكتاب بالترويج للكاتب الإماراتي والبحث في البيئة الثقافية والاجتماعية المحلية، ومدى تأثيرها على إبداعهم ونشأتهم الفكرية، ويرصد المعرض تجارب الكتابة لديهم، بما يشكل فرصة مميزة ومثالية لزوار المعرض للقاء كتابهم المفضلين والحصول على مؤلفاتهم المتنوعة موقعة من قبلهم.

رسم الدخول : مجاني

الموقع : صالة المناسبات – مدينة زايد،الظفرة