اتهام مشرفة حافلة مدرسية بضرب طفل

اتهمت مشرفة أطفال، عربية الجنسية، بضرب طالب بقسوة أثناء تواجده بالحافلة المدرسية، حيث كان يجلس بالمعقد الأمامي وتحول متجهاً جهة المقاعد الخلفية، وحينما حاولت منعه لم يرضخ ويستجب لطلبها، كما أنها وجدته يأكل داخل الحافلة المدرسية ونبهته إلى عدم الأكل داخل الحافلة، إلا أنه تمادى، وعندما أحست أنه مشاكس قامت بضربه على وجهه. وأخبر الطفل والدته بذلك التي بدورها قامت بتقديم شكوى ضد مشرفة الحافلة المدرسية وتم إحالتها للقضاء.

وأنكرت المشرفة خلال نظر القضية أمام محكمة استئناف أبوظبي، تهمة ضرب الطفل، وأن الفيديو المرفق بأوراق الدعوى لطفل تعرض للاعتداء والذي تقدمت به أم الطفل للشكوى ليس الطفل المعني وإنما طفل آخر.

وطالبت المحامية ميثا العلوي الحاضرة عن مشرفة الحافلات المدرسية، هيئة المحكمة بالاطلاع على التسجيل المرئي للواقعة، كما التمست استدعاء والدة الطفل التي تقدمت بالشكوى، وعليه قررت محكمة استئناف أبوطبي تأجيل القضية إلى جلسة 8 ابريل المقبل.