«التربية» تلزم المعلمين بتنفيذ المشاريع الطلابية بالمدرسة

ألزمت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، في دبي والمناطق الشمالية، بتنفيذ جميع الأنشطة داخل المدرسة والغرف الصفية، وعدم تحويلها إلى أنشطة لا صفية «منزلية»، مشددة على عدم مطالبة الطلبة بتنفيذ تلك المشاريع خارج المدرسة.

وشددت الوزارة في تعميم لها يخاطب مديري المدارس، على عدم قبول أي مشروع ينفذه الطالب خارج نطاق المدرسة، فضلا عن عدم احتساب درجات على مثل هذه المشاريع، مؤكدة أنها تثقل كاهل أولياء الأمور.

جاء تعميم الوزارة، استجابة عاجلة لشكوى أولياء الأمور من ارتفاع كلفة تلك المشاريع، ما يثقل كاهل العديد من الأسر التي لا تملك القدرة المالية للإنفاق على طلبات المعلمين في هذا الشأن، لاسيما أن ولية أمر اشتكت عبر البث المباشر مؤخراً، لعدم قدرتها على سداد رسوم مشروع لابنتها، ما دفعها إلى التخلي عن هويتها عند مالك المكتبة لحين تدبر قيمة المشروع، حتى لا تفقد ابنتها درجة المشروع.