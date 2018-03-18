الجروان: بداية فصل الربيع «فلكياً» في الإمارات الثلاثاء المقبل

يبدأ فصل الربيع، فلكياً في الإمارات يوم مساء الثلاثاء المقبل الموافق 20 مارس الجاري، وفي نحو الساعة الثامنة و 15 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد إبراهيم الجروان، نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن الظواهر الفلكية في «الربيع» تتعدد خلال هذا الفصل، ومنها تعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الاعتدال الربيعي بحدود 21 مارس ليتساوى طول الليل والنهار، ثم يزحف هذا التعامد شمالا حتى يصل إلى مدار السرطان عند الانقلاب الصيفي في 22 يونيو.

وقال: « يتميز فصل الربيع بعدة خصائص تتعلق بالمناخ، حيث يكون معدل الحرارة في بدايته 17 درجة في الحد الأدنى و31 في الحد الأقصى، وتزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة21 إلى 35 درجة في منتصف الفصل، وترتفع لتصل عند نهايته إلى ما بين 25 إلى 41 درجة، وتكون الرياح نشطة وتهب فيه بعض العواصف، في حين لا يتجاوز معدل الأمطار خلاله 15 ملم.