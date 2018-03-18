مورينيو يُثير البلبلة في مانشستر يونايتد من جديد

واصل المدير الفني البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو إثارة الجدل والبلبلة لدى جماهير الشياطين الحمر والمتابعين بصفة عامة بعد استبدال الظهير الأيسر لوك شاو بين شوطي مباراة برايتون، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

ويستضيف أحمر مانشستر نظيره برايتون على مسرح الأحلام، ملعب أولد ترافورد لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم اليونايتد في النتيجة في الدقيقة السابعة والثلاثين عن طريق المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، وذلك عقب الإخفاق الكبير بتوديع مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على يد إشبيلية الإسباني، بعد تفوق الفريق الأندلسي في مانشستر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الرجل الخاص أثار التساؤلات من خلال سحبه للظهير الأيسر الإنجليزي لوك شاو بين شوطي مباراة الليلة، ويبدو من غير المفهوم خروج اللاعب، حيث لا يتبين أنه يعاني من إصابة معينة تجبره على مغادرة أرضية الملعب.

وتساءل المتابعون عن علاقة مورينيو باللاعب وما يريده مدرب ريال مدريد وتشيلسي الأسبق من هذا التبديل وما إذا يدفع اللاعب للتوقيع إلى نادٍ آخر الصيف المقبل !.