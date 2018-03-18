محصول الشاي في جويتشو بالصين

انطلق موسم جمع محصول الشاي في أقليم جويتشو بالصين، حيث بدأ الفلاحون وزوجاتهم يتسربون إلى الأراضي بسلالهم من أجل جمع أوراق الشاي وتجفيفها.

وبحسب وكالة “شينخوا” الصينية فإن إقليم جويتشو أهم مكان لزراعة محصول الشاي في الصين، تلك الدولة التي تعد ثاني أكبر دولة في العالم في انتاج هذا المشروب واسع الانتشار حول العالم.

ورصدت كاميرا الوكالة الصينية الفلاحون وهم يقطفون أوراق الشاي من المزارع في مقاطعة دانزهاي وغيرها من المقاطعات في إفليم جويتشو بجنوب غرب الصين.

كما رصدت أيضا عمليات جمع أوراق هذا المحصول في إقليم تشجيانغ بشرق البلاد المعروف بانتاج شاي “لونج جينج” الصيني.

ووفقا للوكالة فإن جمع أوراق الشاي تتم على فترات وتستمر لأسابيع، كما أن اختلاف طريقة تجفيها هو ما يعطي المذاق المميز لها.

وتنتج الصين جميع أنواع شايها من نبات واحد ويطلق عليه اسم “كامليا”، لكن طريقة التخزين والتخمير والتجفيف هي من تحدد مذاقاته المختلفة، حيث ينتج منه الشاي الأخضر وكذلك الشاي الأسود والأحمر أو شاي الياسمين.

ورصدت الصور أيضا طريقة تخزين ومعالجة الشاي بعد الحصاد بينما ينقل الفلاحون سلال الحصاد إلى ألات مخصصة للتخزين.