“قرارك يحدد مسارك” بشاشات التوعية على شوارع رئيسية في أبوظبي

قامت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين بتفعيل شاشات التوعية لقائدي المركبات في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة حول مخاطر استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة في إطار المبادرة المجتمعية المشتركة مع صحيفة الاتحاد تحت شعار” قرارك يحدد مسارك”.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم كتابة الرسائل او الانشغال بالهاتف أثناء قيادة المركبة في رسائل توعية تعبر عن أهداف المبادرة من خلال عبارة: “كتابة رسالة او قيادة آمنة.. قرارك يحدد مسارك “.

و تهدف المبادرة التي أطلقتها صحيفة الاتحاد بالتعاون مع شرطة أبوظبي إلى إعادة برمجة العقل الباطن للسائق بعدم استخدام الهاتف المتحرك تلقائياً لإجراء المكالمات والرد عليها أو كتابة الرسائل النصية أثناء قيادة المركبة إلى جانب نشر الثقافة المرورية والتوعية بسلوكيات وطرق استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة وتحقيق التعاون المشترك من اجل تعزيز السلامة المرورية في مجتمعنا.

وحرصت شرطة أبوظبي على توفير الإمكانات والأنظمة المرورية المتطورة في مجال المراقبة المرورية بما يسهم في الالتزام بقانون السير والمرور والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة تسعى إلى زيادة التوعية للحد من استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة والانتباه التام ومراقبة الطريق بكافة الحواس حيث أن إجراء مكالمة هاتفية أو استلام مكالمة او رسالة نصية خلال القيادة يصرفان السائق عن الانتباه والانحراف بين مسارب الطريق وإبطاء سرعة المركبة وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وارتكاب العديد من المخالفات التي تؤدى إلى الحوادث المرورية.