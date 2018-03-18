“الهوية والجنسيّة” تغلق مركز الوحدة وتفتتح بديلاً عنه في مجمع مباني نادي الجزيرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن إغلاق مركز الوحدة لسعادة المتعاملين التابع لها في مدينة أبوظبي بشكل نهائي اعتباراً من اليوم الأحد 18 مارس 2018، وافتتاح مركزها الرئيسي الجديد في مجمع نادي الجزيرة الرياضي الواقع في شارع سلطان بن زايد الأول (المرور) والذي سيقدّم خدماته لمتعاملي الهيئة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء من الأحد إلى الخميس.

كما أعلنت الهيئة عن تمديد ساعات العمل في مركز مدينة خليفة لسعادة المتعاملين الواقع ضمن حرم مبنى إدارتها الرئيسية في مدينة خليفة بأبوظبي لتصبح من الساعة 7 صباحاً وحتى 5 مساء بدلاً من 7:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

وأوضحت الهيئة أنّ مركز الجزيرة الجديد يضمّ 19 محطة خدمة خصصت منها 13 للرجال و6 محطات لخدمة السيدات، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1520 متعاملاً في اليوم، وأنّ المركز يقدّم للمتعاملين كافّة الخدمات التي توفّرها الهيئة في مجال “الهويّة” بما في ذلك التسجيل وإصدار بطاقة الهوية وتجديدها واستبدالها وبنظامي الخدمة العادية، والخدمة الفورية (الطباعة اللامركزية)، وخدمة تحديث البيانات.

وأشارت إلى أنها حرصت في تصميم المركز الجديد على توفير الخدمات ذات القيمة المضافة وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة وبرنامج 7 نجوم والتي تشمل المصلى والإنترنت اللاسلكي المجاني (واي فاي)، وقاعات الانتظار المريحة في حين تتوفر في المنطقة المحيطة بالمركز مواقف سيارات واسعة، الأمر الذي يضمن توفير أقصى درجات الراحة للمتعاملين وتحقيق السعادة لهم إزاء تجربتهم مع الهيئة.

ولفتت الهيئة إلى أنّ بإمكان متعامليها وأفراد الجمهور الحصول على عناوين مراكز ومكاتب خدمة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة، وكذلك أرقام هواتفها وخاصية تحديد مواقعها الجغرافية عبر خدمة “خرائط جوجل”، من خلال موقعها الإلكتروني (www.id.gov.ae) عبر الرابط (مراكز الهيئة) على الصفحة الرئيسية للموقع.

وأكّدت حرصها على تطوير خدماتها ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها بهدف الارتقاء بها إلى أفضل المستويات سواء من حيث الموقع والإمكانات المادية والأنظمة والمستلزمات التي تسهّل على موظفيها تقديم الخدمة أو من حيث الآليات والأساليب والطرق التي تضمن تحقيق أعلى معدّلات الراحة والرضا للمتعاملين.

وقالت إنها تجري بشكل دوري مراجعة شاملة لخارطة انتشار مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة وذلك بناء على الدراسات التي تجريها للتعرف على أعداد المراجعين لكل مركز وتفضيلاتهم وتناسبها مع عدد محطات الخدمة فيه من ناحية ومع المعطيات الأخرى ذات العلاقة بسهولة الوصول إليه مثل مواقف السيارات والازدحام في المنطقة المحيطة خصوصاً خلال ساعات الذروة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على سهولة الحصول على الخدمة ورضا المتعامل عنها، الأمر الذي يمكّنها من تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية في كافّة عمليّاتها.

وأضافت الهيئة أنّ تمديد ساعات العمل الرسمي في مركز مدينة خليفة حتى الخامسة مساء جاء بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتوفير أوقات بديلة للمتعاملين تتسم بالمرونة خاصة لفئة الموظفين لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وزيادة المساحة الزمنية التي يمكن للمتعامل الحصول على الخدمة خلالها خصوصاً وأنّ المركز يخدم العديد من المناطق والضواحي المحيطة بمدينة أبوظبي.

ويضمّ مركز مدينة خليفة الذي يقع في الطابق الأرضي من مبنى القبّة الملحق بالمبنى الرئيسي للهيئة 18 خطاً للخدمة بطاقة استيعابية تصل إلى 1400 متعامل يوميّاً.

وأعادت الهيئة التذكير بأنها توفّر لمتعامليها إلى جانب مراكزها، العديد من القنوات التي يمكنهم من خلالها الحصول على خدماتها ذات العلاقة ببطاقة الهويّة وفي مقدّمتها الاستمارة الإلكترونية (استمارتي) عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وكذلك تطبيقها الذكي الذي يمكن من خلاله الحصول على الخدمة من أي مكان وفي أي زمان، وكذلك الاستمارة الإلكترونية للشركات، بجانب ما يزيد على 450 مكتب طباعة معتمد في مختلف أنحاء الدولة.

ولفتت إلى أنّ بإمكان متعامليها وأفراد الجمهور الحصول على عناوين مراكز ومكاتب سعادة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة وأقربها إلى مكان تواجد المتعامل والوقت الذي يستغرقه للوصول إليه ووقت الانتظار في كل مركز، وكذلك أرقام هواتفها وخاصية تحديد مواقعها الجغرافية عبر خدمة “خرائط جوجل”، من خلال موقعها الإلكتروني (www.id.gov.ae) عبر الرابط (مراكز الهيئة) على الصفحة الرئيسية للموقع.

ويبلغ عدد مراكز مكاتب سعادة المتعاملين التابعة للهيئة على مستوى الدولة 57 مركزاً، تبلغ طاقتها الاستيعابية اليومية في مجال التسجيل نحو 20 ألف معاملة، منها 24 مركز خدمة، و33 مكتباً في حين حصلت 3 من مراكزها الرئيسية على تصنيف 5 نجوم، وخمسة على تصنيف 4 نجو في برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي تبناه مجلس الوزراء.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى التواصل معها عند الحاجة عبر قنوات الاتصال والخدمة التي تتيحها لهم وفي مقدّمتها مركز الاتصال على الرقم (600530003) الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وخدمات (المحادثة الفورية) و(تواصل معنا) (وتواصل مع المدير العام)، على موقعها الإلكتروني، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” وأنستجرام.