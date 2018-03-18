بلدية دبي تستقدم معدات «كنس» آلي صديقة للبيئة لتنظيف شوارع الإمارة

في إطار حرص بلدية دبي على تطوير الأعمال والارتقاء بعمليات إدارة النفايات لتعزيز فرص تحقيق استقراء مستقبل مسيرة العمل البلدي في مجال الإدارة البيئية المستدامة للنفايات في إمارة دبي، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والتجارب العملية المطبقة في مجال الاستدامة المتكاملة قامت بلدية دبي مؤخراً باستقدام عدد من المعدات والمكائن الجديدة لكنس الشوارع وسحب الرمال، والنفايات المتراكمة على جانبي الطريق وتعمل عن طريق الطاقة الكهربائية 100%، وتم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية وأرقى المواصفات القياسية المعتمدة ،وتعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، كما إنها تتميز بتقليل تأثير نسبة الضجيج وخفض مستويات الإزعاج والضوضاء و الحد من انبعاث الكربون الملوثة للهواء والضارة بالبيئة مقارنةً بالمعدات التقليدية المستخدمة سابقاً.

وقد أكد المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات، أن بلدية دبي تهدف إلى استقطاب أفضل الممارسات المتميزة عالمياً، حيث أن هذه المعدات ستساهم بشكل مباشر في التحسين الميداني للخدمات وأنشطة العمل البيئي، وقد تم توفير عدد 15 كانسة جديدة منها وسيتم زيادة أعدادها تدريجياً في المرحلة المقبلة لتعميمها على كافة المناطق، وهي تتميز بأنها ستوفر الوقت المستغرق في تنفيذ مهام التنظيف الميداني ، وهي توفر حرية الحركة والتنقل، ولديها القدرة الفنية العالية على المناورة الواسعة، وتفعل مبدأ الانطلاق السلس والانتشار السريع لإنجاز الهدف المرجو، و تستطيع المعدة تجميع كمية كبيرة من النفايات، حيث أنها تتميز بقدرة استيعابية عالية حوالي (240) لتر، ومن الميزات الإضافية لهذه المعدات أنها مزودة بمصابيح الإضاءة الليلية الموفرة للطاقة واللوحات التحذيرية، المثبتة من الجهة الأمامية والخلفية على حد سواء و تعمل لعدد ساعات عمل كبيرة ما يقارب لعدد (16) ساعة دون توقف بشكل سهل وبمرونة عالية.