بلدية دبي تحذر من لعبة “السلايم”

رداً على مقطع مرئي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول لعبة السلايم “العجينة السحرية” وأضرارها وتأثيرها على الأطفال، حذرت إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي من خطورة قيام الأطفال وذويهم بإعداد اللعبة اللزجة في منازلهم.

وأكد المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي على الأضرار الصحية لذلك نظراً لخطورة استخدام مواد كيميائية و محاليل سامة خطرة مثل البوراكس و مساحيق الغسيل و الصمغ و المواد الملونة خلال عملية إعداد اللعبة وتأثيراتها السلبية و الخطيرة على الصحة العامة و سلامة الأطفال، و كذلك خطورة شراء تلك اللعبة من المصادر المجهولة و غير المعروفة و التي لا تتوافق مع معايير و اشتراطات الصحة و السلامة المعتمدة للعب الأطفال ويجب على أولياء الأمور ملاحظة ومراقبة الأطفال صغار السن “أقل من 3 سنوات” و الأطفال الأكبر منهم سناً أثناء لعبهم بمثل هذه الألعاب والتي قد تكون مضرة بالصغار نظراً لاعتيادهم على تناول وبلع القطع والمنتجات الصغيرة.

وناشد مدير إدارة الصحة و السلامة العامة كافة الأفراد والمؤسسات بسرعة الإبلاغ والتواصل مع الإدارة في كل ما يتعلق بسلامة المنتجات الاستهلاكية عبر طرق التواصل المختلفة.

ويأتي هذا التوضيح من قبل بلدية دبي ضمن مبادرة “الخبر اليقين” التي أطلقتها البلدية بهدف الرد على كافة التساؤلات حول المنتجات المتنوعة و الحد من تداول المعلومات الغير دقيقة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى وتصحيح الأخبار المغلوطة والتصدي للشائعات المغرضة بشكل سريع.