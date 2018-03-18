مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية للأسرة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بديوان الرئاسة أقر خلاله السياسة الوطنية للأسرة والتي تضم محاور رئيسية تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة

وقال سموه، إنها تنطلق من رؤية أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله الداعم الأول لاستقرار الاسرة الاماراتية، وتتضمن السياسة الوطنية للأسرة تأهيل مختصين لتقديم الإرشاد الأُسَري وبرامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتثقيفًا حول التخطيط المالي السليم وإطارا قانونيا لحماية الأطفال والأسرة. وأضاف سموه، شكلنا مجلسا تنسيقيا اتحاديا محليا لتطبيق السياسة.

وقال سموه : “اعتمدنا اليوم مشروع إصدار قانون اتحادي لتنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها والمنتجات الطبية في المتداولة في الدولة … حماية مجتمعنا من المنتجات الطبية الغير موثوقة أصبح مهمة اكثر تعقيدا وأكثر أهمية مع زوال الحدود في العالم الافتراضي الذي نعيشه، كما اعتمدنا اليوم اعادة تشكيل مجلس علماء الامارات .. والمجلس الاستشاري للغة العربية … مجلسان يكملان بعضهما .. ويرفدان مسيرتنا العلمية الحضارية .. ويدعمان طموحات شعبنا في الوصول للمراكز الاولى علميا وعالميا”.