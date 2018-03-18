غداً .. انطلاق الدورة الثانية لحكام كأس العالم روسيا 2018

تنطلق صباح غدٍ الأثنين الدورة الثانية لحكام كأس العالم روسيا 2018، والتي يستضيفها وينظمها اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري، ويشارك فيها 57 حكم ساحة وحكم مساعد وحكم فيديو من قارتي إفريقيا وأروبا، ويشرف عليهم الإيطالي بيير لويجي كولينا رئيس لجنتي الحكام في الاتحادين الدولي والأوروبي ، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لمجموعة من نخبة محاضري العالم.

وتحظى هذه الدورات بأهمية عالية ومتابعة دقيقة على مستوى الاتحاد الدولي والاتحادات القارية، وخاصة أنها تضم أفضل الحكام على مستوى العالم، من ضمنهم الأطقم التحكيمية المرشحة لإدارة مباريات كأس العالم في روسيا 2018، وتُعد المرحلة الأخيرة قبل الإعلان عن الترشيح الرسمي لتلك الأطقم في المونديال المقبل، حيث خضع جميع المرشحون وبالأخص حكام الساحة لدورات تدريبية عديدة سابقة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان أخرها دورة مكثفة في العاصمة أبوظبي لحكام الساحة فقط في نوفمبر 2017، إضافة إلى دورة لحكام الساحة في فبراير 2018.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قد أختتم مساء يوم الجمعة الماضي، فعاليات الدورة الأولى لحكام كأس العالم روسيا 2018، والتي استضافها ونظمها بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الحالي، بمشاركة 69 حكم ساحة وحكم مساعد وحكم الفيديو من قارات آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا، وأشرف عليهم ودربهم 37 خبيراً ومدرباً من أفضل الكوادر الفنية والتدريبية العالمية.