بلدية أبوظبي تدعو أصحاب القوارب المهملة لتسوية أوضاعهم خلال 30 يوماً

دعت بلدية مدينة أبوظبي وجمعية الصيادين، جميع ملاك القوارب المهملة المحتجزة في منطقة الميناء الحر في أبوظبي، إلى مراجعة جمعية الصيادين خلال مدة أسبوع من نشر الإعلان لتسوية أوضاعهم واستلام قواربهم.

ومنحت البلدية لملاك القوارب مهلة مدتها 30 يوماً لاستلام قواربهم، وإزالتها من موقع الميناء الحر، إذ إنه بعد انقضاء المدة المذكورة ستقوم البلدية بالتخلص من هذه القوارب دون تحمل أي حقوق أو مسؤولية تجاه الغير.

وأهابت البلدية بجميع أفراد المجتمع، المساهمة في حماية البيئة والمظهر العام، والتخلص من كل مظاهر مشوهات المظهر الحضاري للمدن.