صحة دبي تستضيف 4 أطباء زائرين ابريل المقبل

تستضيف هيئة الصحة بدبي خلال شهر ابريل/ نيسان المقبل (4) أربعة أطباء زائرين من ايطاليا، وسويسرا، وكندا، لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة في تخصصات أمراض النساء والولادة (طب الجنين)، وطب الشرج والمستقيم، وجراحة الأعصاب (العمود الفقري)، وأمراض النساء والمسالك.

وقال السيد عبد الرحمن محمد الأوغاني مدير ادارة العلاقات الخارجية العامة والاعلام بهيئة الصحة بدبي ان الهيئة ستستضيف خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من ابريل المقبل الدكتور داريو بالاديني استشاري أمراض النساء والولادة (طب الجنين) بمستشفى جاسليني للأطفال بايطاليا لتشخيص وعلاج المرضى بمستشفى دبي.

كما ستستضيف الهيئة خلال الفترة من السابع وحتى الثاني عشر من شهر ابريل المقبل البروفيسور برونو جورج روش استشاري طب الشرج والمستقيم بمستشفى جنيف الجامعي في سويسرا للكشف والاطلاع على الحالات المرضية بمستشفى راشد وتقديم خدماته التشخيصية والعلاجية حيالها.

وقال الاوغاني ان الهيئة ستستضيف خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من ابريل المقبل كل من الدكتور نجم الدين اتابيب استشاري جراحة الأعصاب (العمود الفقري) بمستشفى جونس ريجيونال في الساحل الشرقي بكندا ، والدكتور اليسندرو دافيرو استشاري أمراض النساء والمسالك في ايطاليا لتقديم استشاراتيهما التشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفى راشد ومستشفى دبي.