طيران الإمارات تنصح المسافرين بالوصول مبكراً الى المطار لتجنب التأخير المحتملة

تتوقع طيران الإمارات فترة ازدحام أخرى مع مرور الزوار عبر مبنى الركاب رقم 3 قبل عطلة الربيع، ومن المتوقع أن يصل السفر إلى قمة الذروة هذا الأسبوع مع طيران الإمارات.

وسيكون وقت الانطلاق الأكثر ازدحاما يوم الجمعة 23 مارس في الصباح ويستمر طوال اليوم حتى 25 مارس الجاري.

ونظراً لأعمال الطرق وتحسين البنية التحتية التي تحدث حول الطرق السريعة والطرق الرئيسية في المطار خلال هذا الوقت، تحث طيران الإمارات المسافرين على بناء وقت إضافي لرحلاتهم لتجنب التأخيرات المحتملة والوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من مغادرة رحلتهم، حيث يمكن للمسافرين أن يسجلوا دخولهم في المطار في وقت مبكر قبل ست ساعات من مغادرتهم لرحلتهم ، ويطلب منهم تسجيل الوصول في موعد لا يتجاوز ساعتين قبل المغادرة ، بغض النظر عن درجة السفر.

وتؤكد طيران الإمارات بأنه لن يقبل المسافرون الذين يسجلون الوصول قبل أقل من 60 دقيقة من موعد المغادرة المقرر للرحلة، ويمكن للمسافرين أيضًا تسجيل الوصول عبر الإنترنت على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة الخاصة بهم من 48 ساعة إلى 90 دقيقة قبل مغادرة الرحلة.

بالإضافة إلى خدمات تسجيل الوصول عبر الإنترنت، توفر طيران الإمارات أيضًا مرافق تسجيل دخول مريحة في مواقف السيارات مزودة بـ 16 عدادًا لتسجيل الوصول ، وتقع في المنطقة C. ويمكن للعملاء الاستفادة منها في تسجيل وصول الأمتعة وتنزيلها. إلى جانب الأمتعة المسجلة ، ينصح الركاب بشدة بالالتزام بحدود وزن الأمتعة المحمولة ، والتي هي 7 كيلوجرام للدرجة السياحية و 14 كيلوجرام للأعمال والدرجة الأولى. سيتحقق الموظفون من وزن الحقائب المحمولة في نقاط مختلفة قبل السفر على متن رحلاتهم.

وبدلاً من ذلك ، يمكن للعملاء الذين يتجهون إلى المبنى رقم 3 في طيران الإمارات اختيار تسليم أمتعتهم في إحدى عدادات 46 حقيبة مخصصة في الدرجة السياحية أو عدادات منفصلة في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من ست ساعات إلى 90 دقيقة قبل المغادرة. يمكن للعائلات التي تسافر مع أطفال صغار استخدام مكاتب مخصصة للعائلة في Check in Zone 2. بعد تسجيل الوصول ، يُنصح الركاب أيضًا بالتأكد من وصولهم إلى بوابة الصعود إلى الطائرة في الوقت المحدد. غيتس مفتوح 90 دقيقة قبل المغادرة ، الصعود يبدأ 45 دقيقة قبل كل رحلة وبوابات إغلاق 20 دقيقة قبل المغادرة. إذا أبلغ الركاب عن تأخر طيران الإمارات فلن يتمكنوا من قبولهم للسفر. سيتم اتباع مواعيد تسجيل الوصول وإغلاق البوابة بشكل صارم لضمان مغادرة الرحلات الجوية في الموعد المحدد. هذه الفحوصات ستضمن الحد الأدنى من تأخير الرحلات من دبي.