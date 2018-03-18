لجنة المحترفين تنظم دورة الرخصة “A” في التسويق الرياضي

تنظم لجنة دوري المحترفين بالتعاون مع اكاديمية اتحاد الكرة دورة الرخصة “A” في التسويق الرياضي في الفترة من 18 إلى 28 مارس 2018 بمقر اتحاد الامارات لكرة القدم، بمشاركة موظفي التسويق بالأندية المحترفة.

وتعتبر هذه الدورة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من دورة التسويق الرياضي اللتين تم تنظيمهما في وقت سابق، وذلك في إطار مساعي لجنة دوري المحترفين الهادفة إلى تأهيل العاملين بالأندية المحترفة في مختلف المجالات، والعمل على تطوير قدراتهم ليتمكنوا من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

وتأتي الدورة تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للجنة 2017-2020 التي تهدف إلى زيادة الالتزام بالاحتراف الرياضي من خلال تأهيل الكوادر الاختصاصية، وتطوير برامج تدريبية متنوعة في مختلف المجالات تسهم في زيادة عدد الحاصلين على شهادات رياضية متخصصة.

وتتناول الدورة النظرية المتقدمة للتسويق الرياضي المتعلقة بالسلوك الاستهلاكي، والإعلانات والرعاية، والتجارة الإلكترونية والتسويق العالمي، كما تسلط الضوء على النظرية المتقدمة للتسويق الرياضي المتعلقة بالسلوك الاستهلاكي، الإعلانات، والرعاية، والتجارة الإلكترونية والتسويق العالمي، وتحدد الطرق الرئيسية لإجراء البحوث وأي منها الأكثر انتشاراً في مجال التسويق الرياضي.

وسيكون الدارس عقب نهاية الدورة قادراً على وصف مكونات المزيج التسويقي، فهم الحاجة إلى البحوث في مجال التسويق الرياضي، مناقشة كيفية استخدام العلامات التجارية في تسويق المنتجات الرياضية، فهم القوى التي تشكل السوق الرياضي العالمي، ومعرفة دور استراتيجيات التسويق الرياضي والاستراتيجية الشاملة للعمل الرياضي، ووضع خطة التسويق الرياضي.