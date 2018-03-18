القبض على امرأة تُجري عمليات تجميل دون ترخيص في شقتها بدبي

بواسطة / بتاريخ 2018-03-18 في 2:30 م /
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ميترا إبراهيم مدني وكيل نيابة بنيابة بر دبي

أحالت النيابة العامة بدبي امرأة زاولت مهنة الطب البشري في شقتها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة ، وصرحت ميترا ابراهيم مدني وكيل نيابة بنيابة بر دبي،  أن المتهمة تستقبل الراغبات في اجراء عمليات تجميلية باستخدام منتجات التجميل والابر والأدوية، وتم ضبط المتهمة متلبسة وقد قبضت مبلغ 1100 قبيل شروعها في وخز ابرة تكبير شفاه لاحداهن.

وذكرت أنه بعد التحقيقات وسماع شهود الاثبات وتوافر الأدلة تمت إحالتها إلى محكمة الجنح والمخالفات عن تهمتي مزاولة الطب البشري دون ترخيص وحيازة آلات وعدد طبية لمزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص والمعاقب عليها بالمواد في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، وتم احالتها الى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبتها أشد العقوبات طبقا لمواد الاتهام.

ونوهت ميترا مدني أن القيام بممارسات طبية مخالفة لقوانين الصحة أمر من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر حيث أنه يهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع كما أن لجوء البعض الى تلك الأماكن غير المرخصة يعرضهم للمسائلة القانونية.

 

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