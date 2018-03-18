454 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 25 مليون في “المركاض”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 454 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 140 مبايعة بقيمة 333 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضى بقيمة 168 مليون درهم و 122 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 165 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول.

و قد تصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة الخيران الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها15 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 121 مليون درهم منها 14 رهونات أراضى بقيمة 68 مليون درهم و 45 رهونات فلل وشقق بقيمة 53 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 34 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الثالثة بقيمة 16 مليون درهم.