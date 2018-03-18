“الثانوية الفنية” تبدأ قبول طلبة الصف التاسع في سبتمبر المقبل

أعلن مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، عن بدء المعهد، ولأول مرة، قبول الطلبة في الصف التاسع في المدارس الثانوية الفنية في جميع إمارات الدولة.

وقال الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر معهد ابوظبي للتعليم والتدريب أمس ، جاهزية المدارس الثانوية الفنية لاستقبال طلاب الصف التاسع في سبتمبر المقبل، متوقعا ان يصل عدد الطلاب المتقدمين الى نحو 2000 طالب، داعيا الطلبة الى ضرورة التقدم مبكراً كي يختار الطلاب مجالاتهم في وقت مبكر.

وأشار الحمادي أنه بدءًا من العام الدراسي المقبل سيتم قبول الطلاب للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية من الصف التاسع تماشياً مع القرارات الوزارية لتكون المرحلة الثانوية مكونة من أربع سنوات والذي من شأنه تمكين الطلبة من أعلى المعايير الدراسية والمهنية من خلال دراسة برنامج متكامل وتخصصات فنية ومهنية في مجالات عدة كالصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية، وصيانة الطائرات، والإدارة المالية والمحاسبة، والخدمات اللوجستية وإدارة الإمداد، وإدارة المرافق، والعلوم الصحية، والإنتاج الإعلامي والإبداعي.

وفيما يتعلق بالتسجيل للصف التاسع أوضح الحمادي أنه سيتم تزويد أولياء الأمور بمواقع التسجيل وشروط القبول مع تحديد أيام امتحانات القبول، وحث أولياء الأمور على التسجيل المبكر لأبنائهم وبناتهم للعام الدراسي القادم.

وأوضح الحمادي أن طلاب المدارس الثانوية الفنية يحصلون على شهادة ثانوية تعادل الثانوية العامة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بالدولة حيث يتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التعليمية الحديثة لتدريس الطلبة، كما يمنح كل طالب حاسب لوحي خلال الدراسة.

وأضاف ان الأولوية لخريجي المدارس الثانوية الفنية للالتحاق بالمعاهد الفنية الحكومية الرائدة داخل الدولة للحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس، وأيضا فرصة الالتحاق بالكليات والجامعات داخل وخارج الدولة، كما توفر المدارس للطلاب مكافآت مالية شهرية خلال فترة الدراسة وفرصًا للتدريب العملي داخل وخارج الدولة حسب البرنامج التخصصي.

وأكد الحمادي ان للتعليم المهني أهمية قصوى في النهوض بالمجتمع والارتقاء بمستوى القطاعات الصناعية وقدراتها، وعليه تم تأسيس المدارس الثانوية الفنية في عام 2010، تزامنا مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الكوادر الوطنية الشابة بأعلى معايير الدراسة المهنية.

وأكد الحمادي ان التعليم الفني والمهني مرتبط بالصناعة وقطاع الاعمال، ودورنا كجهات تعليمية مواكبة توجهات الدولة خلق فرص للراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني، لاختيار نوعية التخصصات التي تواكب المستقبل.

وأشار الى ان هناك مراجعة دورية للمناهج بشكل سنوي، بالإضافة الى ان البرامج تواكب سوق العمل، وأكد ان قرارات زارة التعليم الخاصة بتغيرات في المناهج تصب في مصلحة الطالب، حيث يستطيع تحديد مسارة بسهولة بعد الصف الثامن.