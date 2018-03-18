الأبيض الشاب يواجه السعودية وتايلاند وأرمينيا ودياً

يدشن منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، معسكراً داخلياً في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي غداً، تمهيداً لخوضه ثلاثة مباريات ودية أمام منتخبات السعودية، وتايلاند، وأرمينيا، في البطولة الدولية التي ينظمها ويستضيفها الاتحاد على ملعب ذياب عوانة، خلال الفترة من 23 ولغاية 27 الشهر الجاري، ضمن استعدادات الأبيض الشاب لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بإندونيسيا أكتوبر المقبل.

ويدخل منتخبنا الوطني أجواء معسكر البطولة، بالحصة التدريبية الأولى على ملاعب اتحاد الكرة، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الأثنين وحتى الثامنة مساءً، حيث ستكون تدريباته في الفترة المسائية، على مدار الأيام الأربعة التي تسبق أولى مبارياته في البطولة، التي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 23 مارس، بالمباراة الافتتاحية التي ستجمع الأخضر السعودي مع تايلاند، تليها مباراة الأبيض الشاب مع أرمينيا، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم الأحد 25 من الشهر الجاري، وسيقابل فيها منتخبنا الوطني منتخب تايلاند في المباراة الأولى لهذا اليوم، تليها مباراة المنتخب السعودي وأرمينيا.

أما عن مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة يوم الثلاثاء 27 من الشهر نفسه، فسيلتقي منتخب تايلاند مع أرمينيا في المباراة الأولى، بينما ستكون مواجهة الأبيض الشاب مع شقيقه السعودي في اليوم ذاته مسك الختام، وستُلعب المباراة الأولى لكل جولة الساعة 4:15 عصراً، في حين ستكون المباراة الثانية الساعة 7:15 مساءً.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لهذه البطولة 24 لاعباً هم: رائد رضا البلوشي، خلفان حسن النوبي، عيد خميس النعيمي (شباب الأهلي دبي)، عبيد رائد الزعابي (عجمان)، راشد سالم خلفان، عمر سعيد محمد (حتا)، سيف عبدالرزاق سيف، سلطان سعيد مفتاح (الشارقة)، يعقوب يوسف عبدالله، محمد عبدالرزاق إسماعيل، (الإمارات)، سهيل عبدالله المطوع، سيف سعيد السويدي، فارس خليل المرزوقي، علي صالح عمرو، عبدالرحمن صالح راضي (الوصل)، سالم خيري أحمد، يوسف أحمد المنصوري، أحمد فوزي جوهر (الجزيرة)، فهد باروت عثمان، عمر ذياب عيسى (اتحاد كلباء)، طحنون الزعابي، فهد محمد الحمادي (الوحدة)، حمدان محمد المنصوري (دبا الحصن)، سعود عبدالرحمن المهري (العين).

الجدير بالذكر أن هذا التجمع هو الثاني للأبيض الشاب، حيث سبق له الدخول في معسكر داخلي في الفترة من 3 إلى 8 الشهر الجاري، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب المغرب للشباب، وأنتهت لصالح أسود الأطلس بهدفٍ نظيف، في كل مواجهة.