الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض جديد في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 19 / 3 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 20 / 3 / 2018

صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح نشطة تصبح معتدلة السرعة بعد الظهر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف .

حركة الرياح

شمالية غربية / 15 – 30 كم / ساعة بوجه عام تصل إلى 40كم/ساعة على البحر والمناطق المكشوفة .

الطقس المتوقع خلال اليومين المقبلين

صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان .