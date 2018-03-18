مدرب الشارقة : ضمان البقاء سبب تراجع المستوى

أبدى مدرب الشارقة، عبد العزيز العنبري سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على عجمان 1-0 في دوري الخليج العربي، بينما أشار إلى أن هبوط مستوى الفريق يعود إلى ضمان البقاء في الدوري.

وقال: “حققنا 3 نقاط مهمه من فريق متساوي معنا في الجدول، ولقد قدمنا شوط أول جيد وبعد حالة الطرد تراجع الأداء ولم تكن بالمستوى المطلوب والنتيجة ايجابية قبل فترة التوقف”.

وأضاف: “خلال فترة التوقف المقبلة سنعمل على بعض الملاحظات التي ظهرت في المباراة، وننتظر عودة اللاعبين من الإصابات لدعم الفريق في المرحلة المقبلة”.

وأوضح: “الفريقين تأثروا بالغيابات المهمة قبل المباراة، ومثل هذه المباريات متوقع بأن يظهر اللاعبون بمستوى أقل من السابق نظراً لضمانهم البقاء في الدوري”.