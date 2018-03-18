كريستيانو: لا يمكن لأحد أن يقارن نفسه بي !

قال نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه لا يمكن لأحد أن يقارن نفسه به، وأنه لن يتمكن أي لاعب من تحقيق ما قام به.



وعبر مقطع فيديو بمناسبة إطلاق حذائه الجديد تذكر كريستيانو (33 عاماً) أحلام طفولته.

وقال: “في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم. قلت هذا لأصدقائي وكانوا ينظرون إلي ولسان حالهم يقول: ماذا تقول؟”.

وتابع: “عندما بدأت اللعب في مانشستر يونايتد لم أجد من يمتلك موهبتي وإصراري وقدراتي ومبادئي الكروية.. لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي. ولن يكون هناك كريستيانو رونالدو آخر”.

يذكر أن كريستيانو فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، كحال غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.