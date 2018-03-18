شاهد بالصور | استادات أوساكا السكنية في اليابان

رغبة منها في استغلال كل مساحة فيها من أجل توفير السكن للمواطنين، حولت مدينة أوساكا اليابانية استادها القديم إلى حي سكني متكامل محاط بالأسوار القديمة للاستاد.

ورصد موقع “أميوزنج بلانت” المختص بالصور قصة استاد أوساكا الذي تحول إلى مجمع سكني، موضحة أن هذا الاستاد الذي يعود انشاءه إلى عام 1955 ليكون استاد لفريق نانكاي هاوكس لليسبول، وبقدرة استيعاب لـ 32 ألف من الجمهور، تحول الآن إلى مجمع سكني منعزل في المدينة.

يوضح الموقع أن آخر مبارة جرت في هذا الملعب تعود إلى عام 1990 وحضرها 29 ألف متفرج.

بعد هذا التاريخ، أصبح هذا الملعب مهجورا، وقامت السلطات ببيعه إلى شركة Fukuoka City، التي بدأت في استغلال مساحته وتحويله إلى حي سكني، يعتبر الآن واحدا من أكثر الأحياء رقيا في المدينة.

وتظهر صور هذا الحي السكني الجديد المنازل متراصة على الطريقة الغربية بينما يفصلها ممرات صغيرة، في حين يقبع في الجزء الأمامي للاستاد جراج للسيارات، بينما لا تزال مقاعد المتفجرين موجودة لتوفر فرصة للمقيمن داخل هذا الحي بالصعود عليها ورؤية الحي من الأعلى كما لا يزال هذا الحي محاط بالأسوار العالية لهذا الاستاد.

يوضح الموقع أن هذا الاستاد السكني ليس الوحيد الغريب في المدينة، إذ قامت السلطات مؤخرا بإنشاء حديقة كبيرة، لكن هذه الحديقة فوق أسطح المنازل التي تم تحويلها إلى مساحات خضراء.

كما تجري السلطات منذ عام 2015 إنشاء مجمع تسلية جديد على شكل استاد أيضا في المدينة يضم مجموعة من المولات وشركات صناعة الألعاب وكذلك حدائق التنزه.