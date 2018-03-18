شاهد بالفيديو | تسونامي يحطم جليد بحيرة في ظاهرة نادرة بروسيا

التقط هاو لصيد الأسماك، أثناء تواجده فوق جليد مياه بحيرة بايكال، جنوب سيبيريا، حادثة مرعبة وفريدة من نوعها كادت أن تودي بحياته وحياة صيادين آخرين كانوا متواجدين في نفس المكان.

حيث تسببت موجة قوية ناتجة عن حدوث زلزال في المنطقة، أمس الجمعة، بلغت قوته ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر، بتكسير طبقات الجليد السميكة التي غطت وجه البحيرة نتيجة لدرجات الحراة المنخفضة.

وعادة ما يقوم هواة الصيد بفتح ثغرات في جليد البحيرة لصيد الأسماك في فصل الشتاء البارد.